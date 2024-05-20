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S7 пополнила парк тремя 20-летними Airbus A321

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 пополнила парк тремя Airbus A321, самолеты приобретены в операционный лизинг по договору с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК).

Все три лайнера передаются в компоновке экономического класса, говорится в сообщении S7. Два из них рассчитаны на перевозку 219 пассажиров, один – 220.

Выполнять коммерческие рейсы A321 начнут летом этого года. Перед вводом в эксплуатацию они пройдут "тщательное техническое обслуживание", в том числе процедуры по выводу из хранения, перекраску в ливрею S7.

В конце прошлого года сообщалось, что от эксплуатации трех A321, владельцем которых является ГТЛК, отказалась авиакомпания "Ямал". Решение принято в связи "с неприемлемыми условиями" их аренды, сообщалось в отчете перевозчика: эти лайнеры являются "предметом спора АО "ГТЛК" и его зарубежных партнеров, что влечет за собой высокий риск ареста воздушных судов при осуществлении международных полетов".

В ГТЛК в свою очередь сообщали, что компания ведет переговоры с интересантами по ремаркетированию трех A321. Одним из них были "Уральские авиалинии".

По данным открытых источников, каждый из трех А321 находится в эксплуатации около 20 лет. Их общая стоимость на конец прошлого года оценивалась "Ямалом" в 136,6 млн рублей.

S7 ГТЛК Airbus A321
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