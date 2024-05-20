Топ-менеджер "дочки" РЖД отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы заключил под домашний арест первого заместителя генерального директора АО "ВРК-1" Георгия Черкезова, обвиняемого в мошенничестве.

"Постановлением суда города Москвы Черкезову Георгию Георгиевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 июля, с установлением на период домашнего ареста определенных запретов", - сообщили в суде.

Черкезов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, Черкезов, используя сведения, которыми он располагал в силу занимаемой должности, с целью личного обогащения, группой лиц, организовывал заключения контрактов по заниженной стоимости, чем причинил РЖД материальный ущерб в крупном размере.

Согласно сайту компании, АО "ВРК-1" создано в июле 2011 года на базе предприятий, входивших в Центральную дирекцию по ремонту грузовых вагонов - филиала ОАО "РЖД".