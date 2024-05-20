Путин разрешил сделки с акциями россошанских "Минудобрений"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин разрешил ООО "Промазот" приобрести акции АО "Минудобрения" (Россошь, Воронежская область). Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Речь идет о покупке "Промазотом" 23 обыкновенных и 16 привилегированных акций "Минудобрений", принадлежащих Yaibera Holdings Limited, а также 1 обыкновенной и 4 привилегированных акций, которыми владеет Laguz Management Limited.

По состоянию на конец 2020 года (последние опубликованные данные), уставный капитал "Минудобрений" был разделен на 29 обыкновенных и 20 привилегированных акций номиналом соответственно 28,406 млн рублей и 6 757,2 тысячи рублей каждая. Мажоритарным акционером с долей 79,41% была кипрская Yaibera Holdings Limited, говорится в отчетности "Минудобрений".

Владельцев остальных 20,59% акций предприятие не раскрывало.

ООО "Промазот", по данным ЕГРЮЛ, возглавляет гендиректор "Минудобрений" Вадим Лурия, а единственным владельцем этого ООО, зарегистрированного в Россоши в 2022 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей, выступает АО "Русхимпром" (Москва). Руководителем "Русхимпрома" тоже выступает Лурия.

Своих владельцев "Русхимпром" не раскрывает. Выручка у компании в 2023 году отсутствовала, чистый убыток равнялся 0,3 млн рублей.

Россошанские "Минудобрения" - единственный производитель минеральных удобрений в Центрально-Черноземном регионе. Согласно информации на сайте предприятия, мощности завода по выпуску аммиака составляют 1,2 млн тонн в год, аммиачной селитры - более 550 тыс. тонн, нитроаммофоски - свыше 1,2 млн тонн.