Суды в 2023 г. удовлетворили 63% исков военнослужащих о защите жилищных прав

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Военные суды в прошлом году удовлетворили более половины исков военнослужащих, связанных с защитой их жилищных прав, заявила председатель Верховного суда России Ирина Подносова.

"В 2023 году военными судами было удовлетворено 49% требований, направленных на обеспечение военнослужащих положенными видами довольствия, и 63% требований о защите жилищных прав", - сказала она на пленарном заседании Совета судей РФ во вторник.

Глава Верховного суда отметила, что судьи ориентированы на активную роль в истребовании доказательств по делам о защите социальных прав участников специальной военной операции и денежных выплат лицам, получившим военные травмы.