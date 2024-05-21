Внесудебное взыскание могут распространить на долги россиян по ЖКХ и налогам

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России прорабатывает вопрос расширения механизма внесудебного взыскания, сообщила председатель ВС Ирина Подносова на пленарном заседании Совета судей России.

"Полагаю, что пришло время подумать о возможности распространения соответствующего механизма внесудебного взыскания и на другие виды задолженности физических лиц, например, по долгам за услуги ЖКХ", - сказала она.

По ее словам, реализация подобных мер не должна привести к ограничению доступа граждан и юридических лиц к правосудию и снижению уровня процессуальных гарантий.

Также Подносова отметила, что при содействии Верховного Суда правительство сейчас готовит законодательные инициативы, направленные на разработку механизма внесудебного взыскания задолженностей по налогам и сборам с физических лиц.