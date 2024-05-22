Жительница Забайкалья приговорена к 12 годам колонии за шпионаж

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Суд признал жительницу Забайкальского края виновной в государственной измене в интересах спецслужб Украины и приговорил к 12 годам колонии, сообщает региональное УФСБ.

"Выполняя задания украинской спецслужбы, женщина собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений вооруженных сил РФ, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Причастность фигурантки к шпионажу в интересах спецслужб Украины выявили сотрудники федеральной службой безопасности России.

Забайкальский краевой суд признал женщину виновной по ст. 275 УК России (государственная измена) и приговорил к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Приговор вступил в законную силу.