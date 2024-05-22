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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Тобол в тюменском селе Иевлево за сутки поднялся на 9 см

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол продолжает расти в одном из сел Ярковского района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево Ярковского района река поднялась на 9 см, достигнув к утру 22 мая отметки 729 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня Тобола.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 2 см, до 728 см, в селе Упорово, райцентре Упоровского района, на 8 см, до 796 см, в селе Коркино этого же района - на 9 см, до 812 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 22 мая 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Тобол Иевлево
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