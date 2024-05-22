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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Военнослужащий в Барнауле получил 10 лет колонии за уклонение от службы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Павла Петрова к 10 годам лишения свободы за неоднократное уклонение от прохождения службы, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своем телеграм-канале.

Петров 10 мая 2023 года без уважительных причин не явился на службу из отпуска в установленный срок. 20 июля в ходе розыскных мероприятий Петров обнаружен по месту жительства. 4 августа Петров не явился из увольнения в установленный срок в воинскую часть, к которой был прикомандирован. 17 августа его вновь нашли дома, отмечается в сообщении.

9 сентября Петров самовольно оставил расположение воинской части и убыл домой, где и был задержан 19 сентября.

Кроме этого, Петров еще дважды самовольно оставлял воинскую часть в периоды с 26 сентября по 8 октября и с 16 октября по 22 ноября 2023 года.

По приговору суда, отбывать 10-летний срок лишения свободы Петров будет в колонии общего

Барнаул
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