Пожар произошел в морском порту "Тамань" на Кубани

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание пластиковых труб в морском порту "Тамань" на территории Темрюкского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в среду.

"В 12:42 диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в морском порту "Тамань" в поселке Волна. Установлено, что произошло возгорание пластиковых труб на открытой территории на площади 70 кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15:08 пожар был полностью ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.