Централизованный завоз топлива в ЯНАО сдвинулся на месяц из-за позднего ледохода

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Централизованный завоз топлива в отдаленные поселения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в этом году из-за ледовой обстановки начнется в июне, а не в мае, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Во всем Обь-Иртышском бассейне ледоход в этом году начался достаточно поздно. Это повлияло не только на поставку топлива в ЯНАО, но и на погрузку на заводах. В прошлом году первые отгрузки были в конце апреля - начале мая. В этом году с учетом ледовой обстановки сроки погрузки перенеслись с мая на июнь", - отметил гендиректор "Ямалгосснаба" Владимир Жадовский, слова которого приводятся в сообщении.

В навигационный период 2024 года для предприятий жилищно-коммунального комплекса планируется осуществить централизованную поставку более 64 тыс. тонн нефтепродуктов, более 15 тыс. тонн угля и 850 кубометров дров.

Топливо для котельных и электростанций в районы с ограниченными сроками завоза грузов поставляется на основании заявок предприятий.

Как сообщалось, в 2023 году предполагалось поставить более 63 тыс. тонн нефтепродуктов, порядка 13 тыс. тонн угля и 1,3 тыс. куб. м дров. На покупку и доставку топливно-энергетических ресурсов было запланировано выделение 4,5 млрд рублей.

"Ямалгосснаб" является оператором централизованных поставок.