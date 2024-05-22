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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Су-30СМ и Су-24М проводят учебные полеты над Калининградской областью и Балтикой

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Авиация Балтийского флота России проводит учебно-тренировочные полеты над материковой частью Калининградской области и акваторией Балтийского моря, сообщила пресс-служба флота в среду.

"В общей сложности в плановых полетах морской авиации задействовано до 10 многоцелевых истребителей и бомбардировщиков", - говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота.

"В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М разыгрывают тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - сказано в сообщении пресс-службы.

По словам военных, истребители Су-30СМ отрабатывают упражнения курса боевой подготовки в небе, уделяя особое внимание технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях с условным использованием вооружения.

"При выполнении задач по ведению современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов в ходе тактического противоборства поочередно проводят тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", - сообщил Балтфлот.

Балтийское море Балтийский флот Калининградская область
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