Глава ЛНР сообщил о двух погибших при обстреле Лисичанска

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - По предварительным данным, двое мирных жителей погибли, еще четверо госпитализированы в результате обстрела Лисичанска в Луганской народной республике со стороны украинской армии в среду днем, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унёс жизни двоих мирных жителей. Ещё четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Пасечник в своем телеграм-канале.

По данным главы ЛНР, спасатели продолжают разбор завалов, также на месте обстрела работают сотрудники Следственного комитета РФ.

Ранее в среду Пасечник сообщил об обстреле центра Лисичанска со стороны украинской армии с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным главы ЛНР, по жилому кварталу города было выпущено шесть ракет, в результате чего повреждения получили два многоэтажных дома.