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Собянин заявил о готовности Москвы перечислять при необходимости больше налогов в федеральный бюджет

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица является одним из главных доноров федерального бюджета и при необходимости готова перечислять больше налогов в бюджет страны.

"Мы будем только рады помочь стране и больше налогов перечислять в федеральный бюджет. Сегодня Москва является одним из главных доноров федерального бюджета", - сказал Собянин в эфире Первого канала.

Он отметил, что объем средств, которые перечисляются из Москвы налогоплательщиками в бюджет, примерно равен тому, что перечисляется из федерального бюджета регионам. "Поэтому весомая доля Москвы и сегодня, я думаю, при этом, конечно, еще она увеличится". - добавил мэр.

Сергей Собянин Москва
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