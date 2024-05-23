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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

Путин и король Бахрейна проведут переговоры в Москве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проведет в Москве в четверг, 23 мая переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля в среду.

"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "по итогам переговоров планируется подписание совместных документов".

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