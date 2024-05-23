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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Спецслужбы СНГ обсудят противодействие подготовленным за рубежом боевикам

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Бишкеке 24 мая соберется Совет руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств - участников Содружества независимых государств, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"На заседании основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран Содружества и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации", - заявили в ЦОС.

Руководители спецслужб определят совместные меры "по выявлению и пресечению деятельности лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки и насильственного изменения конституционного строя в государствах - участниках СНГ".

"Участники мероприятия наметят пути совершенствования обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, в том числе в рамках Международного банка данных по противодействию терроризму, функционирующего на базе Национального антитеррористического комитета", - сообщили в ЦОС.

Антитеррористическ центр Содружества (АТЦ СНГ) представит Совету отчет об итогах выполнения в 2023 году программ сотрудничества государств - участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2023 - 2025 годы.

"Кроме того, во время мероприятия пройдут заседания рабочих органов СОРБ по различным направлениям деятельности", - добавили в ФСБ.

СНГ Бишкек ФСБ СОРБ
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