Аэропорт Казани приостановил работу для обеспечения безопасности

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Казани приостановил работу в четверг для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая (четверг) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 мск", - сказано в сообщении.

Ограничения в работе сразу двух аэропортов Татарстана - Казани и "Бегишево" в Нижнекамске - водились и на прошлой неделе. Минобороны РФ сообщало, что над республикой был сбит украинский беспилотник.