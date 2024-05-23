Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Аэропорт Казани приостановил работу для обеспечения безопасности

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Казани приостановил работу в четверг для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая (четверг) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 мск", - сказано в сообщении.

Ограничения в работе сразу двух аэропортов Татарстана - Казани и "Бегишево" в Нижнекамске - водились и на прошлой неделе. Минобороны РФ сообщало, что над республикой был сбит украинский беспилотник.

Росавиация Казань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Нижнекамска вслед за Казанью приостановил работу

В "Деловой России" предложили поднять налог на прибыль для "рантье" сразу до 30%

Песков заявил, что уголовные дела чиновников Минобороны не являются кампанейщиной

Бывшие активы ГК "Ариант" перешли под управление структуры РСХБ

Минфин анонсировал "разумную" прогрессию НДФЛ и вычеты для семей с детьми

Минфин анонсировал "разумную" прогрессию НДФЛ и вычеты для семей с детьми

В Подмосковье нашли седьмого погибшего при пожаре в СНТ "Снегирь"

Силуанов поддержал предложение сохранить ставку НДС на текущем уровне

Прогрессивная шкала налогов не коснется участников СВО

Прогрессивная шкала налогов не коснется участников СВО

Замглавы Генштаба Шамарин арестован на два месяца по делу о коррупции

Норвегия дополнительно ограничит въезд для российских туристов с 29 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });