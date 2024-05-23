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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Путин и король Бахрейна договорились продолжать сотрудничество по всем направлениям

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В ходе российско-бахрейнских переговоров на высшем уровне в Кремле были достигнуты договоренности о сотрудничестве во всех областях, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Договорились о продолжении сотрудничества по всем направлениям, по всем буквально. (...) Была полезная дискуссия, на удивление полезная", - сказал Ушаков после встречи президента Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.

На переговорах делегаций в расширенном составе, которые прошли в формате обеда, выступили все министры с двух сторон, добавил Ушаков.

"Бахрейн сейчас председательствует в Лиге арабских государств (ЛАГ), и президент пригласил короля посетить в качестве председателя ЛАГ саммит БРИКС в Казани в октябре. Приглашение, судя по всему, принято", - сообщил также помощник Путина.

Бахрейн БРИКС Юрий Ушаков ЛАГ Владимир Путин Хамад Бен Иса Аль Халифа
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