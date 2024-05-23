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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Частный самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Калуги

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Частный самолет-амфибия L-4, выполнявший рейс из Могилева, выкатился во время приземления за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Калуга", пострадавших нет, сообщила пресс-служба авиаузла.

"В результате посадки у воздушного судна повреждено левое крыло и подломлена левая основная стойка шасси", - говорится в сообщении.

На борту судна в момент ЧП находилось четыре члена экипажа, никто не пострадал.

Из-за инцидента самолет авиакомпании "Азимут" А46003, летевший в Калугу из Минеральных Вод, был перенаправлен в аэропорт Нижнего Новгорода. В ближайшее время воздушное судно прибудет с пассажирами в аэропорт "Калуга" и продолжит выполнять перелеты согласно расписанию.

Как уточняет Росавиация, после эвакуации выкатившегося за пределы ВПП самолета аэропорт открылся для обслуживания рейсов в 15:45.

Пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что следователи начали доследственную проверку по факту ЧП.

Калуга Росавиация
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