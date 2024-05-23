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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Арестованы четверо обвиняемых в хищениях у компании, входящей в ПАО "Россети"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы санкционировал арест гендиректора ООО "КМ ГРУПП" Алексея Лаптева, главы "РУСФАКТОР ХОЛДИНГ" Виктора Николаева, первого замгендиректора ООО "РСК" Рзаевой Дилшад Тофик-Кызы, а также Виталия Перебалина, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.

"Постановлением суда всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 июля", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), им грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, действуя из корыстных побуждений, обвиняемые решили похитить денежные средства у юридического лица, входящего в ПАО "Федеральная сетевая компания Россети" в особо крупном размере.

"Для совершения преступления соучастники приобретали у "гарантирующего поставщика" электроэнергию не для собственных бытовых и производственных нужд, а в целях ее продажи потребителям и в рамках договора были обязаны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электрической энергии. При этом соучастники изначально не имели намерений в полном объеме исполнять условия вышеназванных договоров, а полученные денежные средства использовали по собственному усмотрению", - считают следователи.

Россети
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