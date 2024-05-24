Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Лукашенко назвал основными темами переговоров с Путиным вопросы обороны и безопасности

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Темы обороны и безопасности являются основными на встречах президентов Белоруссии и России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Безопасности мы уделяем первостепенное внимание, и многие наши встречи процентов на 90, а может, даже больше - это вопросы безопасности и обороны", - сказал Лукашенко журналистам после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Минске. Его слова приводит его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что руководители обеих стран не просто обсуждают вопросы безопасности и обороны двух государств, а и совместную группировку по защите Союзного государства.

"Мы держим в поле зрения все то, что происходит на наших границах. Мы это видим и знаем, начиная от выстраивания разных заборов и нагнетания истерии учениями, которые проводятся вблизи наших границ", - заверил он.

Он добавил, что на переговорах 23 и 24 мая с Путиным в Минске очень много внимания было уделено экономическим вопросам, "потому что в основе безопасности лежит в том числе экономика".

Александр Лукашенко Минск Союзное государство Белоруссия Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

ФТС сообщила о перехвате предназначенных Украине держателей авиаракет

Что произошло за день: пятница, 24 мая

Налоговая реформа

Комитет Госдумы утвердил рекомендации по совершенствованию налогового законодательства

Военная операция на Украине

Путин готов к переговорам с Киевом с учетом реалий "на земле"

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

Апелляционный суд утвердил арест экс-командующего 58-й армией Попова

Иностранные интернет-компании могут обложить налогом в 3% от выручки

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });