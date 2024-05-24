Лукашенко назвал основными темами переговоров с Путиным вопросы обороны и безопасности

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Темы обороны и безопасности являются основными на встречах президентов Белоруссии и России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Безопасности мы уделяем первостепенное внимание, и многие наши встречи процентов на 90, а может, даже больше - это вопросы безопасности и обороны", - сказал Лукашенко журналистам после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Минске. Его слова приводит его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что руководители обеих стран не просто обсуждают вопросы безопасности и обороны двух государств, а и совместную группировку по защите Союзного государства.

"Мы держим в поле зрения все то, что происходит на наших границах. Мы это видим и знаем, начиная от выстраивания разных заборов и нагнетания истерии учениями, которые проводятся вблизи наших границ", - заверил он.

Он добавил, что на переговорах 23 и 24 мая с Путиным в Минске очень много внимания было уделено экономическим вопросам, "потому что в основе безопасности лежит в том числе экономика".