Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

В ЛНР восстановили электроснабжение города Кременная после обстрела

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике энергетики восстановили электроснабжение Кременной, нарушенное из-за обстрела, сообщило Минтопэнерго ЛНР.

"Электроснабжение Кременной и близлежащих населенных пунктов полностью восстановлено", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что из-за обстрела со стороны Украины без электроснабжения оставались 22 485 абонентов.

Ранее в пятницу глава администрации Кременной Вячеслав Третьяков сообщил, что из-за обстрела ВСУ повреждена линия электропередачи, обеспечивающая электроснабжение всего города. При обстреле была ранена женщина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
ЛНР ВСУ Кременная
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

ФТС сообщила о перехвате предназначенных Украине держателей авиаракет

Что произошло за день: пятница, 24 мая

Налоговая реформа

Комитет Госдумы утвердил рекомендации по совершенствованию налогового законодательства

Военная операция на Украине

Путин готов к переговорам с Киевом с учетом реалий "на земле"

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

Апелляционный суд утвердил арест экс-командующего 58-й армией Попова

Иностранные интернет-компании могут обложить налогом в 3% от выручки

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });