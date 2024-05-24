В ЛНР восстановили электроснабжение города Кременная после обстрела
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике энергетики восстановили электроснабжение Кременной, нарушенное из-за обстрела, сообщило Минтопэнерго ЛНР.
"Электроснабжение Кременной и близлежащих населенных пунктов полностью восстановлено", - сообщили в министерстве.
Там отметили, что из-за обстрела со стороны Украины без электроснабжения оставались 22 485 абонентов.
Ранее в пятницу глава администрации Кременной Вячеслав Третьяков сообщил, что из-за обстрела ВСУ повреждена линия электропередачи, обеспечивающая электроснабжение всего города. При обстреле была ранена женщина.