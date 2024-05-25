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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Принято решение о расширении территории морского порта Сабетта на Ямале

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании искусственного участка земли, который впоследствии войдет в границы морского порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в субботу сайт правительства.

"В границы морского порта Сабетта в ЯНАО войдет искусственный земельный участок, который будет примыкать к полуострову Гыданский. Распоряжение, необходимое для запуска работы по созданию такого участка, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на искусственно созданном участке планируется разместить удаленный грузовой терминал, необходимый для разработки находящегося поблизости нефтегазоконденсатного месторождения. Новый терминал сможет ежегодно принимать до 1,6 млн т различных грузов.

Согласно сообщению, начало строительства объекта запланировано на середину 2026 года. До этого времени будет идти разработка проектной документации.

ЯНАО Сабетта Михаил Мишустин Правительство РФ
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