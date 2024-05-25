Аэропорт Воркуты на месяц закрыли для приема самолетов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Воркуты в связи с ремонтом с субботы закрыт для приема самолетов, сообщает пресс-служба АО "Комиавиатранс".

Сроки планового ремонта взлетно-посадочной полосы из-за погодных условий перенесли. Для обеспечения безопасности полетов аэропорт Воркуты закрыт для приема самолетов всех типов. Ограничения продлятся по 21 июня.

Как сообщалось, стоимость полной реконструкции покрытий аэродрома Воркуты оценивается в 7,9 млрд рублей.

Воркутинский аэропорт по утвержденным изменениям стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года должен перейти в федеральную собственность в четвертом квартале 2024 года.