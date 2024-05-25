Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Аэропорт Воркуты на месяц закрыли для приема самолетов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Воркуты в связи с ремонтом с субботы закрыт для приема самолетов, сообщает пресс-служба АО "Комиавиатранс".

Сроки планового ремонта взлетно-посадочной полосы из-за погодных условий перенесли. Для обеспечения безопасности полетов аэропорт Воркуты закрыт для приема самолетов всех типов. Ограничения продлятся по 21 июня.

Как сообщалось, стоимость полной реконструкции покрытий аэродрома Воркуты оценивается в 7,9 млрд рублей.

Воркутинский аэропорт по утвержденным изменениям стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года должен перейти в федеральную собственность в четвертом квартале 2024 года.

Воркута Комиавиатранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров и и.о. главы МИД Ирана подтвердили готовность к реализации всех проектов

Принято решение о расширении территории морского порта Сабетта на Ямале

Принято решение о расширении территории морского порта Сабетта на Ямале

Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

ФТС сообщила о перехвате предназначенных Украине держателей авиаракет

Что произошло за день: пятница, 24 мая

Налоговая реформа

Комитет Госдумы утвердил рекомендации по совершенствованию налогового законодательства

Военная операция на Украине

Путин готов к переговорам с Киевом с учетом реалий "на земле"

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });