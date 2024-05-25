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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Военные РФ провели воздушный бой с условным противником в небе Заполярья

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Элементы боевого маневрирования отработали экипажи палубных истребителей МиГ-29К при ведении боя с самолетами условного противника на тренировках, которые прошли в Заполярье, сообщил Северный флот в субботу.

"В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов в воздухе отрабатывались элементы боевого маневрирования, а также полеты на простой и сложный пилотаж на различных высотах. Одним из элементов, отрабатываемых в воздухе палубными летчиками, стали полеты на воздушный бой в облаках", - сказано в сообщении.

Как сообщила пресс-служба флота, полеты проходили в дневное время с аэродрома Североморск-1.

По ее данным, летчики совершенствовали навыки "в наведении авиационного вооружения на цель и перехвате самолета условного противника".

Заполярье Северный флот МиГ-29
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