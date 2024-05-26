Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сухогруз врезался в несудоходный пролет моста в Ростове-на-Дону из-за потери управления, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области в воскресенье.

"Поступила информация о том, что в результате отказа рулевого управления сухогруз (груз металл) прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) ж/д моста. Пострадавших нет. В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу. Судовой ход не перекрыт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации Северо-Кавказской железной дороги железнодорожные пути повреждений не получили, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет.