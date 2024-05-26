Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:00

Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сухогруз врезался в несудоходный пролет моста в Ростове-на-Дону из-за потери управления, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области в воскресенье.

"Поступила информация о том, что в результате отказа рулевого управления сухогруз (груз металл) прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) ж/д моста. Пострадавших нет. В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу. Судовой ход не перекрыт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации Северо-Кавказской железной дороги железнодорожные пути повреждений не получили, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет.

Ростов-на-Дону Ростовская область МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин считает, что президентство Зеленского на Украине стало нелегитимным

Паводок в России

Иртыш в Тобольске за сутки поднялся на 7 см

Иртыш в Тобольске за сутки поднялся на 7 см

В Москве арестован мужчина, призывавший к терактам через соцсеть "ВКонтакте"

В Москве арестован мужчина, призывавший к терактам через соцсеть "ВКонтакте"
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении крылатой ракеты и 29 снарядов над Белгородской областью

Что произошло за день: суббота, 25 мая

В Петербурге росгвардейцы нейтрализовали стрелявшего по полицейским мужчину

В Петербурге росгвардейцы нейтрализовали стрелявшего по полицейским мужчину

Житель Петербурга открыл стрельбу по полицейским и забаррикадировался в квартире

Лавров и и. о. главы МИД Ирана подтвердили готовность к реализации всех проектов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });