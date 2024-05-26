У Путина на следующей неделе планируется заседание Совета по нацпроектам

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе после государственного визита в Узбекистан проведет ряд мероприятий в Москве.

У главы государства запланировано заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, большое число встреч с руководителями регионов, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Также президент вручит государственные награды и пообщается с многодетными семьями, говорится в программе.