Ракета для запуска к МКС корабля "Прогресс МС-27" собрана на Байконуре

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Общую сборку ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" завершили в воскресенье на космодроме Байконур специалисты предприятий "Роскосмоса", сообщила госкорпорация.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" планируется 30 мая в 12:42:59 по московскому времени", - сказано в сообщении.

На "Прогрессе МС-27" предстоит доставить 2 504 кг грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Это, в частности, 1 290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции, 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС и другое, сообщает "Роскосмос".