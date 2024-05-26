В Минобороны заявили, что ВС РФ при запросе Армении будут направлены в районы бедствия

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские военные готовы оказать помощь Армении в связи с чрезвычайной ситуацией из-за сильных ливней, заявили в Минобороны РФ.

"При запросе армянской стороны силы и средства Вооруженных сил России будут немедленно направлены в районы стихийного бедствия", - сообщили в ведомстве в воскресенье.

Там отметили, что командованию 102-й российской военной базы отданы указания на выделение личного состава и необходимой техники.