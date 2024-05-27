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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Число выполненных в РФ операций на сердце за пять лет выросло на 32%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Более 2 млн человек в России в период с 2020 года получили бесплатные лекарства в амбулаторных условиях после сосудистых катастроф; число операций на сердце за пять лет увеличилось более чем на 30%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Бесплатные лекарства в амбулаторных условиях после сосудистых катастроф с 2020 года получили более 2 млн человек, в том числе пациенты и после перенесенных кардиохирургических вмешательств", - сказал Мурашко на открытии Ежегодной сессии НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Минздрава.

По его словам, количество выполненных операций на сердце за пять лет увеличилось почти на 32%, число ангиопластик коронарных артерий - практически на 50%.

За последние пять лет существенно укреплена материально-техническая база региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Введено в эксплуатацию более 25 тыс. единиц современного медицинского оборудования для диагностики, лечения и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний, отметил министр.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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