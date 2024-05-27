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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Госдума закажет исследование практики взимания неналоговых платежей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы заинтересовались законодательным регулированием неналоговых платежей и их влиянием на различные виды экономической деятельности и заказали проведение экспертно-аналитического исследования на эту тему.

Извещение о проведении открытого конкурса на оказание услуг по проведению исследования опубликовано на сайте государственных закупок. Согласно документу, начальная цена контракта - 4 675 000 рублей. По итогам победитель конкурса должен будет представить итоговый аналитический отчет объемом не менее десяти авторских листов, с презентацией, которая включает не менее 10 десяти слайдов.

В отчете нужно будет провести классификацию неналоговых платежей, провести анализ их эффективности и влияния на деятельность хозяйствующих субъектов. Так же необходимо будет провести выработку законодательных предложений по их регламентации и систематизации, в том числе с учетом анализа зарубежного опыта.

В пояснительных материалах напоминается, что неналоговый платеж - это платеж, уплачиваемый при осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности. Такими платежами являются, например, плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн ("Платон"), затраты, связанные с маркировкой товаров в системах "Честный знак", или "Меркурий", утилизационный сбор. Авторы отмечают, что эти платежи не учитываются при оценке налоговой нагрузки на хозяйственную деятельность предпринимателей.

В 2019 году Счетная палата провела экспертно-аналитическое мероприятие по неналоговым платежам и пришла к выводу о необходимости законодательного определения понятия "неналоговый платеж", инвентаризации и оптимизации такого рода платежей, отмечают авторы. Законодательное регулирование платежей позволит: улучшить условия ведения предпринимательской деятельности; оценить реальную нагрузку на хозяйствующие субъекты при осуществлении отдельных видов экономической деятельности; закрепить порядок установления и отмены платежей, уплачиваемых при осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, говорится в пояснительных материалах.

Окончание подачи заявок на проведение исследования - 13 июня.

Госдума Меркурий Платон Счетная палата
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