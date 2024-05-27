Военные РФ взяли под контроль Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Ивановка в Харьковской области и Нетайлово в Донецкой народной республике.

"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи", - говорится в сообщении Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение", - заявили в ведомстве.