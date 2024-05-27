РФ и Узбекистан создают инвестфонд на $500 млн для перспективных проектов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия и Узбекистан создают совместный инвестфонд объемом $500 млн для финансирования перспективных проектов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 млн долларов. Российская сторона готова внести свою долю. Наша доля составляет 400 млн долларов", - сказал Путин, выступая в понедельник на Совете регионов РФ и Узбекистана.

По его словам, средства выделены и подготовлены, остаются "технические детали".

"В ближайшие дни это будет доработано. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора экономики республики", - сказал Путин.