Украинский БПЛА атаковал поселок под Белгородом, поврежден газопровод

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении линии газоснабжения в результате атаки дрона-камикадзе на поселок в Грайворонском городском округе.

"Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Он добавил, что восстановительные работы начнутся после согласования с министерством обороны РФ