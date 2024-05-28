"Прогресс МС-25" во вторник покинет МКС и будет затоплен в Тихом океане

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-25" во вторник отстыкуется от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

По данным "Роскосмоса", расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-25" с российским сегментом МКС запланирована в 11:39 по московскому времени.

Планируется, что в 15:29 мск несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-27" запланирована на 30 мая с космодрома Байконур.

3 декабря 2023 года космический грузовик "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС и доставил около 2,5 т грузов.