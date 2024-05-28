Военные РФ сообщили о продвижении вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Север" продолжает продвижение вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), отразила пять украинских контратак в районе Волчанска и Старицы Харьковской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

По данным Минобороны РФ, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка и Липцы Харьковской области.

В российском военном ведомстве заявили, что в зоне ответственности группировки "Север" потери армии Украины составили: до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Богдана", 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица Caesar, 122 мм гаубица Д-30, четыре 122 мм боевые машины РСЗО БМ-21 "Град" и RM-70 Vampire.

В Минобороны РФ также заявили, что группировка войск "Запад" нанесла удары по украинским силам в районе Купянска и Красного Лимана, заняла более выгодные рубежи.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Красный Лиман Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве обороны РФ также сообщили, что подразделения группировки отразили три контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка и Червоная Диброва (ЛНР).

По данным российских военных, ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку Krab, а также две гаубицы Д-30.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что потери украинской армии за сутки на данном направлении составили более 700 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20, гаубица Д-30, а также орудие М119.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Сокол и Карловка Донецкой народной республики (ДНР). Отразили шесть контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Очеретино, Новоалександровка, Новопокровское, Соловьево и Уманское Донецкой народной республики", - сказали военные.

По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ за сутки составили до 405 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, шесть автомобилей; в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777, две гаубицы "Мста-Б", гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки потеряли до 165 военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы М777, две самоходные артиллерийские установки Krab, а также буксируемую гаубицу FH-70.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.

Российские военные за сутки уничтожили в зоне специальной военной операции украинский истребитель МиГ-29 и 39 дронов, также заявили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены: 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего за сутки войсками РФ нанесены удары по военнослужащим и технике ВСУ в 118 районах.