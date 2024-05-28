Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Заполярье

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки вертолета в Мурманской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"28 мая вертолет Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 км до пункта назначения. По предварительным данным, вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причиной происшествия стала техническая неисправность двигателей.

На борту воздушного судна находились семь человек (три члена экипажа и четыре пассажира), для их эвакуации вылетел аварийно-спасательный отряд.

Обстоятельства жесткой посадки выяснит и Мурманский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Поступила информация о жесткой посадке вертолета МИ-8 на территории Мурманской области. На борту находилось семь человек. По предварительной информации, пострадавших нет, ущерб не причинен", - говорится в сообщении ведомства.