Житель Урала получил 13 лет колонии за госизмену и оправдание терроризма

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Челябинской области по делу о государственной измене и публичном оправдании терроризма, сообщила пресс-служба суда.

Подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. рублей и с последующим ограничением свободы на один год.

"Осужденный (...) вступил в переписку с представителем иностранного государства, в ходе которой получил задание о распространении среди лиц, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и направлению в зону проведения СВО, информации о государственном иностранном проекте, способствующей добровольной сдаче этих лиц в плен вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным суда, фигурант дела разместил на своей странице в социальной сети видеозапись с призывами к добровольной сдаче в плен, а также лично сообщал эту информацию российским гражданам, подлежащим призыву на военную службу по мобилизации.

Согласно сообщению пресс-службы суда, на странице обвиняемого в соцсети была размещена публикация одного из сообществ о подрыве Крымского моста в 2022 году и комментарий к ней, "побуждающий других пользователей к повторению данных действий".

Жителя Челябинской области признали виновным по ст. 275 (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Осужденный обжаловал приговор, отметили в пресс-службе.