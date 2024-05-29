Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Житель Урала получил 13 лет колонии за госизмену и оправдание терроризма

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Челябинской области по делу о государственной измене и публичном оправдании терроризма, сообщила пресс-служба суда.

Подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. рублей и с последующим ограничением свободы на один год.

"Осужденный (...) вступил в переписку с представителем иностранного государства, в ходе которой получил задание о распространении среди лиц, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и направлению в зону проведения СВО, информации о государственном иностранном проекте, способствующей добровольной сдаче этих лиц в плен вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным суда, фигурант дела разместил на своей странице в социальной сети видеозапись с призывами к добровольной сдаче в плен, а также лично сообщал эту информацию российским гражданам, подлежащим призыву на военную службу по мобилизации.

Согласно сообщению пресс-службы суда, на странице обвиняемого в соцсети была размещена публикация одного из сообществ о подрыве Крымского моста в 2022 году и комментарий к ней, "побуждающий других пользователей к повторению данных действий".

Жителя Челябинской области признали виновным по ст. 275 (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Осужденный обжаловал приговор, отметили в пресс-службе.

Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сайт СДЭК частично восстановил работу после сбоя

Сайт СДЭК частично восстановил работу после сбоя

Законопроект об улучшении качества связи на автотрассах внесен в Госдуму

Законопроект об улучшении качества связи на автотрассах внесен в Госдуму

Литва расторгает соглашение с РФ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая

Помощник президента РФ Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета

Помощник президента РФ Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета
Налоговая реформа

Параметры налогового пакета Минфина. Обобщение

Параметры налогового пакета Минфина. Обобщение
Налоговая реформа

Налоговый пакет Минфина даст около 2,6 трлн руб. в бюджетную систему в 2025 году

Налоговая реформа

Минфин предложил ввести НДС для компаний с доходами более 60 млн руб.

Налоговая реформа

"Курсовые" экспортные пошлины с 1 января отменят, производителям удобрений и желруды повысят НДПИ

Что произошло за день: вторник, 28 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });