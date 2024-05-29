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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за вовлечение детей в преступления

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания за вовлечение детей в совершение преступлений небольшой и средней тяжести. Об этом сообщается на официальном портале опубликования нормативных правовых актов.

В настоящее время статья 150 Уголовного кодекса РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) не предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений небольшой и средней тяжести, в совершение которых вовлекается несовершеннолетний. Закон устраняет этот пробел.

Разработчики полагают, что "по степени общественной опасности указанные множественные деяния сопоставимы с однократным вовлечением несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, поэтому обосновано установление такого отдельного квалифицирующего признака, как "совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести".

Максимальное наказание за вовлечение детей в совершение нескольких преступлений небольшой и средней тяжести составит 8 лет лишения свободы.

"В условиях глобализации информационных потоков и развития способов информационного воздействия на человека несовершеннолетние являются наиболее восприимчивой возрастной группой в контексте склонения к девиантному поведению", - говорилось в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы объясняли ее необходимость "активизацией попыток внешних и внутренних деструктивных сил дестабилизировать обстановку в стране путем вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность, в том числе в акты хулиганства и вандализма, незаконные публичные мероприятия, умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, заведомо ложные сообщения о минировании зданий и сооружений и т.п.".

Владимир Путин
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