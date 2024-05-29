Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в гостинице в Чебоксарах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минздрав Чувашии сообщил о восьми пострадавших в результате происшествия в одной из гостиниц Чебоксар.

Инцидент произошел в гостинице, расположенной на улице Ярославская, говорится в телеграм-канале министерства в среду.

"Состояние семи пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще один человек находится в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.

В настоящее время проводится осмотр пострадавших. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что, по предварительной информации, в помещении ресторана по улице Ярославской, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с газом (не бытовой газ), находящегося под давлением.