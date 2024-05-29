Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в гостинице в Чебоксарах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минздрав Чувашии сообщил о восьми пострадавших в результате происшествия в одной из гостиниц Чебоксар.

Инцидент произошел в гостинице, расположенной на улице Ярославская, говорится в телеграм-канале министерства в среду.

"Состояние семи пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще один человек находится в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.

В настоящее время проводится осмотр пострадавших. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что, по предварительной информации, в помещении ресторана по улице Ярославской, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с газом (не бытовой газ), находящегося под давлением.

Чувашия Чебоксары
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей

"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей

Подписан закон об обязательной передаче данных о клиентах между брокерами

Президент подписал закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов

Президент подписал закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов
Паводок в России

В Орске пригодны для проживания меньше 1% затопленных весной частных домов

Путин пожелал успеха Паслеру на новых выборах губернатора Оренбургской области

Отменен конкурс на строительство дороги к аэропорту Шерегеша за 7,4 млрд рублей

Отменен конкурс на строительство дороги к аэропорту Шерегеша за 7,4 млрд рублей

Сайт СДЭК частично восстановил работу после сбоя

Сайт СДЭК частично восстановил работу после сбоя

Законопроект об улучшении качества связи на автотрассах внесен в Госдуму

Законопроект об улучшении качества связи на автотрассах внесен в Госдуму

Литва расторгает соглашение с РФ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });