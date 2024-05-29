Депутат Авксентьева выиграла иск против журналиста Красовского

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы обязал журналиста Антона Красовского опровергнуть сведения о депутате Госдумы от партии "Новые люди" Сардане Авксентьевой, сообщил "Интерфаксу" адвокат последней Алексей Мельников.

"Суд удовлетворил иск Авксентьевой к Кузнецову-Красовскому о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязал Красовского опубликовать опровержение в газете "Коммерсантъ", а также взыскал с него 30 тыс. рублей компенсации морального вреда", - сказал адвокат.

По словам Мельникова, поводом для обращения в суд, стали сведения, распространенные журналистом в программе "Антонимы", что "Авксентьева, будучи мэром Якутска, была причастна к убийству животных".

"Мы обратились в суд, чтобы добиться опровержения и удаления порочащих истицу сведений, заявленных им в интервью и распространенных в интернете. Суд, рассмотрев материалы дела, встал на нашу сторону и признал, что эти сведения не соответствуют действительности", - резюмировал адвокат.