Количество деловых путешествий по РФ выросло почти на 12% в 2024 году

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Количество командировок по России в первом квартале 2024 года выросло почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила член правления Союза агентств делового туризма (САД), управляющий директор корпоративного бизнеса "Випсервис" Галина Полищук на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс" в среду.

По ее словам, в 2023 году количество командировок по России выросло на 17,9% по сравнению с годом ранее, но все еще не достигло допандемийных показателей (минус 7,2% к 2019 году). В первом квартале 2024 года был зафиксирован рост на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным САД, средняя стоимость авиабилетов по России в этом году выросла на 10% к 2023 году.

Среди наиболее востребованных направлений у деловых туристов – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Мурманск, Сочи, Красноярск, Казань и Самара.

"Также мы отмечаем еще один позитивный момент в первом квартале 2024 года: более 60% командировок по РФ бронируются заранее, от 8 дней и более. То есть наши бизнес-путешественники уже более планово подходят к своим командировкам, эти поездки становятся более прогнозированными", - пояснила Полищук.

Она также отметила рост доли авиаперевозок по РФ в первом квартале 2024 года по сравнению с железнодорожным транспортом – 76% против 24%. При этом доля перелетов бизнес-классом сокращается.