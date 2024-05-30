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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

В Дагестане в столкновении грузового поезда с автомобилем погибли три человека

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Карабудахкентском районе Дагестане на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и легковая машина, погибли три человека, сообщила пресс-служба МВД республики.

"Легковой автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде "Санаторий Каспий" и оказался на пути грузового железнодорожного состава. В результате ДТП водитель и две его пассажирки скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Дагестан МВД
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