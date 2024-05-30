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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

ФАС возбудила дело против "Сахатранснефтегаза" из-за монопольно высоких цен

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Якутское управление ФАС возбудило дело в отношении АО "Сахатранснефтегаз" (СТНГ, принадлежит правительству Якутии) по поводу расценок на техобслуживание газового оборудования, сообщила пресс-служба управления.

На компанию в ФАС пожаловалась управляющая компания в Якутске ООО "Престиж", у которой с СТНГ заключен договор на обслуживание газового оборудования. "Престиж" сообщил, что СТНГ повысил цены на свои услуги с 1 февраля 2024 года.

"УФАС установило, что СТНГ с 1 февраля изменило ценовую категорию в отношении уровней мощности газовых котельных, что привело к росту цен до 41% на услуги аварийно-диспетчерского обеспечения и технического обслуживания газового оборудования для юридических лиц", - подтвердили в управлении.

УФАС считает, что СТНГ ущемляет интересы юрлиц с газовыми котельными мощностью от 450 до 500 кВт, и возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В ходе рассмотрения дела будет исследована обоснованность такого повышения цен.

АО "Сахатранснефтегаз" создано в 2003 году для управления магистральным газопроводом от Средне-Вилюйского газоконденсатного месторождения до Якутска. СТНГ также ведет добычу на Среднетюнгском и Отраднинском газовых месторождениях, обслуживает 7,676 тыс. км газопроводов, снабжает природным газом порядка 100 населенных пунктов Якутии. Владелец компании - министерство имущественных и земельных отношений республики.

Якутск ФАС СТНГ Якутия ООО "Престиж"
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