Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по заболеваемости корью в России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по кори и другим инфекциям в странах Европейского союза (ЕС) вызывают большие сомнения, так как они не учитывают заболевания среди трудовых мигрантов, беженцев и труднодоступных групп населения, в отличие от России, где действует система учета каждого случая инфекционного заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что Россия вошла в тройку лидеров по числу заражений корью среди стран европейского региона ВОЗ.

"Некорректная оценка эпидситуации в абсолютных цифрах по кори экспертами ВОЗ обращает на себя внимание (...). В РФ, в отличие от большинства зарубежных стран, функционирует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него. Противоэпидемические мероприятия организуются по каждому первому случаю заболевания", - сказали журналистам в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, последние 1,5 года в мире в целом отмечается неблагополучная эпидситуация по кори. По данным ВОЗ, в 2023 году зарегистрировано более 321,5 тыс. случаев кори, в том числе наибольшее количество в регионах Юго-Восточной Азии (около 91 тыс. случаев), Восточного Средиземноморья (более 90,8 тыс.), Африканском регионе (более 73,3 тыс.). В 2024 году в мире продолжается рост заболеваемости корью. На середину апреля зарегистрировано 120,3 тыс. случаев, более 47% - в Европейском регионе. Наибольшая заболеваемость корью за последние 6 месяцев отмечена в Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане и других странах.

Также в ведомстве отметили, что публикуемые данные об инфекционной заболеваемости, в том числе корью, в странах ЕС, "вызывают сомнения". В Роспотребнадзоре напомнили, что Европа столкнулась с наплывом беженцев из Украины, большинство из них не привиты. "При этом, мигранты являются основными источниками инфекции, а в статистику европейских стран не включаются случаи заболеваний среди трудовых мигрантов, беженцев и других труднодоступных групп населения, их иммунизация не проводится", - добавили в Роспотребнадзоре.

В отличие от зарубежных стран, Россия проводит иммунизацию мигрантов. В ведомстве сообщили, что эта работа продолжается и в 2024 году.

В целом, как уточнили в Роспотребнадзоре, иммунизация в РФ проводится по трем направлениям: планово, по эпидпоказаниям (в очагах инфекции), а также подчищающая иммунизация лиц, ранее не привитых и не болевших.

В рамках подчищающей иммунизации привито более 1,42 млн. человек, в том числе более 682 тыс. мигрантов.

Кроме того, в России внедрен популяционный эпиднадзор - новый инструмент для оценки, прогнозирования эпидситуации и контроля эффективности программ специфической профилактики, который позволяет оценить истинную распространенность инфекции и защищенность населения. По новой технологии проводим совместные исследования и в дружественных странах (Беларусь, Киргизия, Армения, Сербия, Таджикистан).

"Благодаря оперативно проводимой вакцинации в очагах кори в нашей стране более 90% очагов не имеют распространения (регистрируются единичные случаи). Всего в очагах в 2023 г. было определено около 1,4 млн. контактных, из них подлежало прививкам 272 тыс. контактных, своевременно были привиты 75% от подлежащих", - добавили в Роспотребнадзоре.

Особенностью текущего периода, как отмечает ведомство, стала регистрация очагов кори среди не привитых мигрантов, лиц цыганской национальности, лиц, не привитых по религиозным убеждениям.

Роспотребнадзор ВОЗ корь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три цистерны горят на нефтебазе на Кубани после атаки БПЛА, есть пострадавшие

МИД заявил, что ответственность за дальнобойные удары по РФ будут нести страны НАТО

Что произошло за день: четверг, 30 мая

Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноутбуки

Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноутбуки

РПЦ намерена прекратить сослужение с иерархами Болгарской православной церкви

РПЦ намерена прекратить сослужение с иерархами Болгарской православной церкви

Один человек погиб, девять пострадали при атаке дрона в Белгородской области

Налоговая реформа

Кабмин РФ одобрил пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

В МИД РФ обвинили Запад в стремлении выдавить Россию с зернового рынка

Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты

Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });