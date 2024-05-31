В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по заболеваемости корью в России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по кори и другим инфекциям в странах Европейского союза (ЕС) вызывают большие сомнения, так как они не учитывают заболевания среди трудовых мигрантов, беженцев и труднодоступных групп населения, в отличие от России, где действует система учета каждого случая инфекционного заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что Россия вошла в тройку лидеров по числу заражений корью среди стран европейского региона ВОЗ.

"Некорректная оценка эпидситуации в абсолютных цифрах по кори экспертами ВОЗ обращает на себя внимание (...). В РФ, в отличие от большинства зарубежных стран, функционирует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него. Противоэпидемические мероприятия организуются по каждому первому случаю заболевания", - сказали журналистам в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, последние 1,5 года в мире в целом отмечается неблагополучная эпидситуация по кори. По данным ВОЗ, в 2023 году зарегистрировано более 321,5 тыс. случаев кори, в том числе наибольшее количество в регионах Юго-Восточной Азии (около 91 тыс. случаев), Восточного Средиземноморья (более 90,8 тыс.), Африканском регионе (более 73,3 тыс.). В 2024 году в мире продолжается рост заболеваемости корью. На середину апреля зарегистрировано 120,3 тыс. случаев, более 47% - в Европейском регионе. Наибольшая заболеваемость корью за последние 6 месяцев отмечена в Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане и других странах.

Также в ведомстве отметили, что публикуемые данные об инфекционной заболеваемости, в том числе корью, в странах ЕС, "вызывают сомнения". В Роспотребнадзоре напомнили, что Европа столкнулась с наплывом беженцев из Украины, большинство из них не привиты. "При этом, мигранты являются основными источниками инфекции, а в статистику европейских стран не включаются случаи заболеваний среди трудовых мигрантов, беженцев и других труднодоступных групп населения, их иммунизация не проводится", - добавили в Роспотребнадзоре.

В отличие от зарубежных стран, Россия проводит иммунизацию мигрантов. В ведомстве сообщили, что эта работа продолжается и в 2024 году.

В целом, как уточнили в Роспотребнадзоре, иммунизация в РФ проводится по трем направлениям: планово, по эпидпоказаниям (в очагах инфекции), а также подчищающая иммунизация лиц, ранее не привитых и не болевших.

В рамках подчищающей иммунизации привито более 1,42 млн. человек, в том числе более 682 тыс. мигрантов.

Кроме того, в России внедрен популяционный эпиднадзор - новый инструмент для оценки, прогнозирования эпидситуации и контроля эффективности программ специфической профилактики, который позволяет оценить истинную распространенность инфекции и защищенность населения. По новой технологии проводим совместные исследования и в дружественных странах (Беларусь, Киргизия, Армения, Сербия, Таджикистан).

"Благодаря оперативно проводимой вакцинации в очагах кори в нашей стране более 90% очагов не имеют распространения (регистрируются единичные случаи). Всего в очагах в 2023 г. было определено около 1,4 млн. контактных, из них подлежало прививкам 272 тыс. контактных, своевременно были привиты 75% от подлежащих", - добавили в Роспотребнадзоре.

Особенностью текущего периода, как отмечает ведомство, стала регистрация очагов кори среди не привитых мигрантов, лиц цыганской национальности, лиц, не привитых по религиозным убеждениям.