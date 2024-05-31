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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Россия применила авиационные средства поражения на учении с Белоруссией

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российские истребители, бомбардировщики и вертолеты выполнили практическое применение авиационных средств поражения в ходе совместного с Белоруссией летно-тактического учения, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и вертолетов армейской авиации Ми-24, Ми-8 Воздушно-космических сил РФ приняли участие в совместном летно-тактическом учении с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС республики Беларусь", - заявили в ведомстве.

"В рамках проводимых мероприятий на авиационных полигонах экипажи выполнили практическое применение авиационных средств поражения по заданным целям", - уточнили в министерстве.

В Минобороны напомнили, что совместное летно-тактическое учение проводилось на белорусской территории с 27 по 31 мая. В ходе маневров отрабатывались управление и организация взаимодействия при выполнения учебно-боевых задач.

Минобороны РФ Белоруссия Су-30СМ Су-24 Ми-24 Ми-8
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