Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Уровень реки Ишим продолжает снижаться в Тюменской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в Ишиме снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 мск) 31 мая в селе Абатском Ишим опустился на 3 см - до 1043 см (критическая отметка - 960 см), в селе Викулово - на 5 см, до 1025 см (критическая отметка - 1000 см).

В городе Ишиме уровень реки к 31 мая снизился на 6 см, до 786 см - это ниже критической отметки, которая составляет 850 см.

Ранее ожидалось, что в Абатском и Викулово река опустится ниже критических отметок к концу мая.

В Абатском и Викулово 6 мая река поднялась до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме 2 мая вода достигла рекордной отметки в 1064 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 31 мая 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Ишим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Звуки сирены слышны в отдельных районах Казани

Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

Российские военные уничтожили 5 ракет "Нептун" и 29 дронов ВСУ над Кубанью

Три цистерны горят на нефтебазе на Кубани после атаки БПЛА, есть пострадавшие

МИД заявил, что ответственность за дальнобойные удары по РФ будут нести страны НАТО

Что произошло за день: четверг, 30 мая

Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноутбуки

Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноутбуки

РПЦ намерена прекратить сослужение с иерархами Болгарской православной церкви

РПЦ намерена прекратить сослужение с иерархами Болгарской православной церкви

Один человек погиб, девять пострадали при атаке дрона в Белгородской области

Налоговая реформа

Кабмин РФ одобрил пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });