Российские военные уничтожили 5 ракет "Нептун" и 29 дронов ВСУ над Кубанью

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь пять противокорабельных ракет "Нептун" и 29 украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем, сообщило Минобороны России в пятницу.

"Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и 29 БпЛА", - говорится в сообщении министерства.

Также средствами ПВО уничтожено по одному дрону самолетного типа над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями, добавили в ведомстве.