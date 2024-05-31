В Приморье будет создан судостроительный кластер

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Судостроительные предприятия Приморского края в 2021-2023 гг. построили 49 судов различного класса, заявил глава региона Олег Кожемяко на форуме "Морской конгресс - Дальний Восток" во Владивостоке.

"За три года выпущено 49 судов различного класса. Приморские судостроители до конца текущего года планируют обеспечить выпуск еще 18 судов, семь из которых по программе "квоты под киль". Всего в портфеле судостроителей по этой государственной программе - 21 судно", - сказал Кожемяко на пленарном заседании форума в четверг.

По его словам, объем судостроительных работ в регионе вырос почти на 30%, и в ближайшее время в Приморье будет создан судостроительный кластер.

"Соглашения о вхождении в него крупнейших предприятий края будут подписаны в рамках Морского конгресса. Это позволит обеспечить выпуск новых видов импортозамещающей продукции, все участники кластера получат доступ ко всем существующим мерам государственной поддержки", - сказал Кожемяко.