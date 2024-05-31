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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Мурашко сообщил, что в 2023 году рассеянный склероз диагностировали у 7 тыс. россиян

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Число пациентов с рассеянным склерозом в РФ не снижается, в 2023 году этот диагноз установлен почти 7 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы видим, что в последние годы число пациентов с рассеянным склерозом не снижается: в 2023 году этот диагноз был установлен почти 7 тыс. россиян. При этом число пациентов, состоящих на диспансерном учете, увеличивается, благодаря эффективности терапии", - сказал Мурашко в ходе Всероссийской конференции, посвящённой рассеянному склерозу.

Министр отметил, что в 2024 году с учетом современных медицинских технологий и подходов в организации неврологической помощи подготовлена обновленная версия клинических рекомендаций. Их внедрение в практическое здравоохранение позволит снизить вероятность возникновения болезни, ее рецидивов, а также вернуть к активной жизни пациентов, страдающих тяжелыми формами рассеянного склероза.

Ранее Мурашко сообщил, что в 2022 году этот диагноз был поставлен 6,8 тыс. россиян.

Рассеянный склероз - это хроническое прогрессирующее аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое поражает головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы.

Михаил Мурашко
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