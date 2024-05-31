Мишустин спрогнозировал свободное движение товаров и человеческого капитала в ЕАЕС к 2030 году

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Полная реализация четырех единых рынков на территории Евразийского экономического союза - товаров, услуг, капитала и человеческих ресурсов - будет возможна к 2030 году, эта цель включена в утвержденную в декабре странами ЕАЭС декларацию "Евразийский экономический путь", заявил телеканалу "Россия 24" премьер-министр Михаил Мишустин.

"К концу десятилетия на территории объединения должно быть обеспечено свободное движение товаров, услуг, финансов и человеческого капитала - без изъятий и каких-либо ограничений", - сказал он.

Он высказал уверенность, что выгоду от участия в ЕАЭС "получают абсолютно все государства "пятерки"". В частности, Мишустин упомянул рост объема взаимной торговли: "Благодаря отсутствию таможенного контроля на внутренних границах, благодаря преференциальному доступу вообще кратно выросли объемы взаимной торговли. Например, Армения увеличила экспорт на рынок союза в 14 раз, Белоруссия и Казахстан - более чем вдвое, Киргизия - втрое. И что характерно, темпы роста ВВП стран "пятерки" выше, чем в странах СНГ, которые не задействованы в таком углубленном интеграционном формате".

Премьер-министр также отметил, что российский экспорт в страны ЕАЭС с момента его создания увеличился в два раза. "Российские компании реализуют масштабные инвестиционные проекты по самым разным направлениям, в том числе в энергетике, промышленности, транспортном секторе", - перечислил он.

Евразийский экономический союз был образован в 2014 году. В него вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Государствами - наблюдателями при ЕАЭС являются Молдавия, Узбекистан и Куба. Договор о ЕАЭС предполагает создание общего рынка союза, призванного обеспечить "четыре свободы" - свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории объединения. Изначально этапы интеграционного процесса были прописаны в договоре до 2025 года, в декабре 2023 года страны союза утвердили декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС с перспективой планирования до 2030 года и на период до 2045 года.